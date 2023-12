Der österreichische Anbieter von Photovoltaik-Komplettlösungen wird wohl 27 Stellen abbauen. Ziel ist es nach Aussage von CEO Walter Kreisel, die gesunkenen Photovoltaik-Preise an die Kunden weiterzureichen. Dafür hat das Unternehmen auch seine Prozesse digitalisiert und will dies nun in der Praxis umsetzen.Neoom ist in diesem Jahr stark gewachsen. Insgesamt gut 300 Mitarbeiter hat das 2018 gegründete Photovoltaik-Unternehmen aus Österreich aktuell. Zudem ist es seit diesem Jahr mit eigenen Niederlassungen in Deutschland und der Schweiz vertreten. Es bietet Handwerks- und Installationsbetrieben ...

