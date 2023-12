Dublin (www.anleihencheck.de) - Auf die Zentralbanken kommt eine arbeitsreiche Woche zu, so Charles Diebel, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds.Das Gros der Marktteilnehmer gehe davon aus, dass alle drei Zentralbanken die Zinsen beibehalten würden.Der Offenmarktausschuss der Federal Reserve (FOMC) werde die Zinssätze vor allem aufgrund der Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung und einiger schwächerer Anzeichen für Wachstum beibehalten. Der Ausschuss werde sich jedoch die Tür für weitere Zinserhöhungen offen halten, denn der Kampf gegen die Inflation sei nicht unbedingt gewonnen. Zudem dürfte die jüngste Lockerung der finanziellen Bedingungen Bedenken hervorrufen, dass sich die Wirtschaftstätigkeit erneut beschleunigen könnte. Kurzum: Eine hawkishe Pause, die sich gegen die jüngste Rally an den Anleihemärkten und die Einpreisung von recht aggressiven Zinssenkungen im nächsten Jahr richten werde. ...

