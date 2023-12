Solarpower Europe stellt seinen "Energy Market Outlook" vor. Europa erreicht demzufolge zum dritten Mal in Folge einen Rekordzubau an Photovoltaik-Anlagen. Deutschland liegt gemessen an der installierten Leistung in Europa vorn. Allerdings gibt es auch ein paar dunkle Wolken am Himmel. In der Prognose für die kommenden vier Jahre steht allerdings ein Einbruch der Wachstumsrate bevor. Kommen Zölle und Handelsbarrieren schrumpft der Markt sogar, warnt der europäische Dachverband der Solarbranche.Deutschland knackt 2023 voraussichtlich die 14 Gigawatt-Marke. Und die Länder der Europäischen Union ...

