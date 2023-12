Der Cloud- und Tech-Spezialist Oracle nennt drei Themen, die die Branche nächstes Jahr beeinflussen werden.München - Multi-Cloud, Sovereign-Cloud, Generative AI (GenAI) - die Entwicklungen in diesen drei Bereichen haben Unternehmensverantwortliche branchenübergreifend das ganze Jahr 2023 über beschäftigt. Tobias Deml, Head of Cloud Engineering bei Oracle, gibt eine Einschätzung, mit welchen Trends und Veränderungen bei diesen Technologien in den nächsten 12 bis 18 Monaten zu rechnen ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...