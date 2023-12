Im November lagen die Ausgaben wieder deutlich über den Einnahmen. Vor allem die Vermarktung des Stroms der EEG-Anlage brachte so wenig ein wie noch nie in diesem Jahr.Das Plus auf dem EEG-Konto betrug zu Jahresbeginn noch gut 15 Milliarden Euro. Vor dem letzten Monat des Jahres 2023 ist es auf knapp 2 Milliarden Euro, genauer 1,97 Milliarden Euro zusammengeschmolzen. Auch im November lagen dabei die Ausgaben deutlich über den Einnahmen, wie aus der Veröffentlichung der Übertragungsnetzbetreiber hervorgeht. Die Ausgaben, die vor allem die Vergütung der EEG-Anlagen ausmachen, summierten sich demnach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...