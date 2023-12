Juggernaut Exploration: Entdeckung mit zahlreichen hohen Gold- und Kupfergehalten!

Anzeige / Werbung

Gleich das erste Bohrprogramm auf dem Bingo-Projekt könnte sich als Volltreffer herausstellen.

Das Bingo-Projekt von Juggernaut Exploration (WKN A2PTXU / TSXV JUGR) liegt im so genannten Eskay-Graben, einem sich entwickelnden Goldgebiet in einer geologischen Umgebung von Weltrang im Goldenen Dreieck British Columbias. Dort befinden sich gleich mehrere Goldvorkommen von mehreren Millionen Unzen Gold. Zudem sind es nur 15 Kilometer Entfernung bis zur Weltklasse-Entdeckung Surebet von Goliath Resources - und Juggernaut legt jetzt Bohrergebnisse vor, die andeuten, dass man eine vergleichbare Discovery gemacht haben könnte!

Denn Bingo umfasst dieselben geologischen Einheiten von Weltrang wie Surebet, einschließlich Hazelton-Vulkangestein und damit zusammenhängende Sedimente und Intrusivgestein sowie dieselbe Art von Mineralisierung von Pyrrhotit, Chalkopyrit und Bleiglanz, die in einer ähnlich ausgerichteten, nach Westen abfallenden Scherungszone vorkommen! (Beide Projekte sind übrigens erst in den vergangenen Jahren erreichbar geworden, da große Gebiete in der Region erst durch den fortschreitenden Gletscherschwund freigelegt wurden.)

Erste Bohrungen liefern zahlreiche hochgradige Vererzungsabschnitte

Und Juggernaut liefert mit seinem ersten Bohrprogramm auf Bingo ab - genau wie Goliath auf Surebet. Die innerhalb der Bingo Main-Zone abgeteuften Bohrungen stießen auf hochgradige Gold-, Silber- und Kupfervererzung entlang einer nach Norden verlaufenden, nach Westen abfallenden Ader. Diese liegt in einer Scherzone, die sich in einem mit Edelmetallen angereichertem Vererzungskorridor befindet (550 mal 350 Meter), welcher offenbleibt und so Potenzial auf weitere Entdeckungen bietet.

Die Highlights der Bohrungen waren:

- BI-23-01 mit 11.42 g/t Goldäquivalent (7,57 g/t Gold, 20,23 g/t Silber und 2,72 % Kupfer) über eine Mächtigkeit von 5,11 Metern. Darin enthalten sind 19,69 g/t Goldäquivalent (13,05 g/t Gold, 24,93 g/t Silber und 4,70% Kupfer) über 2,90 Meter.

- BI-23-04 mit 4,23 g/t Goldäquivalent (2,52 g/t Gold, 11,05 g/t Silber und 1,16% Kupfer) über 10,12 Meter. Darin sind enthalten 6,74 g/t Goldäquivalent (4,01 g/t Gold, 17,37 g/t Silber und 1,85% Kupfer) über 5,89 Meter.

- BI-23-02 erbrachte 4,81 g/t Goldäquivalent (2,86 g/t Gold, 8,72 g/t Silber und 1,39% Kupfer) über 7,05 Meter, darunter 9,49 g/t Goldäquivalent (5,69 g/t Gold, 17.36 g/t Silber und 2.70% Kupfer) über 5,89 Meter sowie 12,35 g/t Goldäquivalent (7,31 g/t Gold, 23,11 g/t Silber und 3,58% Kupfer) über 2,45 Meter und

- BI-23-03 mit 2,22 g/t Goldäquivalent (1,39 g/t Gold, 4,06 g/t Silber und 0,58% Kupfer) über 5,78 Meter, inklusive 2,56 g/t Goldäquivalent (1,66 g/t Gold, 4,58 g/t Silber und 0,62% Kupfer) über 4,73 Meter. Ebenfalls enthalten waren 10,67 g/t Goldäquivalent (6,77 g/t Gold, 21,30 g/t Silber und 2,69% Kupfer) über 0,92 Meter.

Mehr als 90% des bekannten Vererzungskorridors noch nicht getestet

Juggernaut hat mit diesem ersten Bohrprogramm überhaupt auf Bingo damit starke Gold-, Silber- und Kupfervererzung auf dem Aufschluss der Bingo Main-Zone bis in eine Tiefe von 40 Metern bestätigt, die zudem offenbleibt. Was bedeutet, so das Unternehmen, dass mehr als 90% des bekannten Vererzungskorridors noch nicht einmal untersucht wurden.

Darüber hinaus hat Juggernaut mit diesen ersten Bingo-Bohrungen ein noch besseres Verständnis der Geometrie der Erzader erlangt, die an der Oberfläche stark abfällt und sich in der Tiefe um 45 Grad nach Westen dreht.

Exzellentes Potenzial auf weitere Entdeckungen

Die mineralisierte Scherader verläuft parallel zur axialen Ebene einer Falte, die in der magnetischen Signatur der Hauptzone von Bingo identifiziert wurde. Und interessanterweise hat Juggernaut vor Kurzem eine neue solche Faltung rund einen Kilometer nördlich der Bingo Main-Zone entdeckt. Diese Double Down Hinge genannte Zone wurde kartiert und wird auf zukünftige Bohrungen vorbereitet - mit laut Juggernaut Exploration "exzellentem zusätzlichem Entdeckungspotenzial".

Das ist nachvollziehbar, denn laut dem Unternehmen sind die beiden Faltungen durch eine Verwerfung getrennt. Das aber deutet darauf hin, dass es sich bei den beiden Strukturen tatsächlich um die gleiche Faltung handelt, die nur verschoben wurde. Und in diesem Falle könne man davon ausgehen, so Juggernaut, dass auch in der Double Down Hinge-Zone Gold-, Silber- und Kupfervererzung anzutreffen ist!

Große Pläne für 2024

Das Bohrprogramm 2024 soll die Tiefe und die Streichausdehnung der hochgradigen Gold-Silber-Kupfer-Mineralisierung im nördlichen Teil der Zone Bingo Main erweitern, wo ein Step-Out-Pad es ermöglichen wird, die Ader in der Tiefe zu erproben und ihre Streichenausdehnung entlang des Trends zu erweitern, wo zahlreiche Oberflächenproben mehrere Gramm Gold ergaben. Zusätzliche Bohrstandorte entlang des Trends mit der mineralisierten Ader sowohl im Norden als auch im Süden werden dazu beitragen, das Ausmaß der Mineralisierung entlang des Streichens zu bestimmen.

Dan Stuart, President und CEO von Juggernaut Exploration, erklärt: "Die Bohrergebnisse übertrafen unsere Erwartungen für dieses kleine Erkundungsbohrprogramm bei Weitem, da vier der sieben Bohrlöcher breite Abschnitte mit hochgradigen Gold-, Silber- und Kupfermineralisierungen auf dem zu 100 % kontrollierten Grundstück Bingo durchschnitten. Wir wissen nun aufgrund von Oberflächenbeprobungen und -kartierungen sowie der Jungfernbohrungen, dass das System umfangreich ist und nach Norden, Süden und nun auch in die Tiefe offen bleibt, was ein hervorragendes Potenzial für weitere Entdeckungen bietet. Bingo umfasst dieselben geologischen Einheiten von Weltklasse wie die Entdeckung Surebet unseres Schwesterunternehmens Goliath Resource nebenan. Das Team ist der Ansicht, dass sich dies sehr schnell zu einer neuen Weltklasse-Entdeckung im produktiven Goldenen Dreieck von British Columbia entwickeln könnte. Wir freuen uns darauf, das gesamte Ausmaß dieser neuen gold-, silber- und kupferreichen Entdeckung mit zusätzlichen Bohrungen im Jahr 2024 und darüber hinaus zu definieren. Das Unternehmen freut sich darauf, in naher Zukunft die Bohrergebnisse seiner zu 100 % kontrollierten Grundstücke Midas und Empire zu veröffentlichen."

Fazit: Die Ergebnisse, die Juggernaut jetzt von Bingo vorlegt, sind unserer Ansicht nach mehr als beeindruckend. Insbesondere wenn man bedenkt, dass es sich um die ersten Bohrungen überhaupt auf dem Projekt handelt. Die Ähnlichkeiten zur Weltklasseentdeckung Surebet von Goliath sind frappierend. Sowohl was die Geologie angeht, wie Juggernaut erklärt, als auch was Gehalte und Mächtigkeiten der angetroffenen Vererzung betrifft (auch wenn Bingo deutlich stärkere Kupfermineralisierung aufweist). Juggernaut hat auf der Liegenschaft jetzt noch jede Menge Arbeit vor sich, dabei aber auch noch jede Menge Potenzial auf weitere Entdeckungen. Sollte sich erweisen, dass die heute gemeldete Entdeckung ähnliches Format hat wie Surebet, dürfte das Juggernaut bei vielen Anlegern auf den Schirm bringen. Goliath stand 2020 vor der Surebet-Entdeckung zeitweilig bei unter 0,02 kanadischen Dollar und notiert aktuell immer noch bei 0,76 CAD. Das Risiko bei Explorationsgesellschaften ist sehr hoch, das Potenzial dafür aber in der Regel eben auch.



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einigen der erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist oder sein kann.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA48132D2005,CA38171A2092