Nach der Bekanntgabe frischer US-Inflationszahlen dürften die US-Aktienmärkte am Dienstag mit leichten Gewinnen eröffnen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem US-Handelsstart notiert der Dow Jones Industrial 0,13 Prozent im Plus auf 36.452 Punkte. Für den Nasdaq 100 zeichnet sich ein um 0,12 Prozent höherer Start ab. Der Preisauftrieb in den USA schwächte sich im November wie erwartet ein wenig ab. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,1 Prozent, nach plus 3,2 Prozent im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...