Voraussichtlich 2025 soll das neue Werk mit einer Jahreskapazität von 3,5 Gigawatt für Photovoltaik-Wechselrichter in Übersee in Betrieb gehen. Aktuell befindet sich SMA noch in Gesprächen mit mehreren Bundesstaaten und potenziellen Partnern, um den strategisch besten Standort auszuwählen. Der Inflation Reduction Act (IRA) lockt auch viele deutsche Unternehmen in die USA. Meyer Burger hat bereits angekündigt, dort eine Zell- und Modulfertigung aufzubauen. Nun macht auch SMA ernst. Die Überlegungen bei dem Photovoltaik-Wechselrichterhersteller, in den USA ein neues Werk aufzubauen, gibt es bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...