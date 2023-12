EQS-News: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreicher Start für E/D/E Shopsystem SHOPcloud360 powered by Intershop



12.12.2023 / 16:26 CET/CEST

Effiziente Testphase abgeschlossen

Kurz bevorstehender Livegang von drei Pilothändlern

Künstliche Intelligenz im Fokus der gemeinsamen Roadmap Jena / Wuppertal, 12. Dezember 2023 - Das Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler (E/D/E), Europas führender Einkaufs- und Marketingverbund für den Produktionsverbindunghandel (PVH), bietet seinen Händlern mit SHOPcloud360 ein zusätzliches Leistungselement im E-Commerce und E-Business auf Basis der Intershop Commerce Plattform. Mit der Etablierung dieser neuen wirtschaftlichen Lösung gestaltet das E/D/E die Chancen im E-Commerce und stärkt seine Händler und deren Marktperformance sowie Leistungsfähigkeit. Daher richtet das E/D/E sein Leistungsangebot differenziert an den Anforderungen seiner Händler aus und entwickelt es weiter, indem es eine skalierbare Verbundlösung schafft. Ziel ist es, SHOPcloud360 als beste Shoplösung im mittelständischen PVH zu etablieren und das leistungsstärkste Angebot im E-Commerce zu platzieren. Dazu Joachim Hiemeyer, Geschäftsführer im E/D/E: "Mit SHOPcloud360 haben wir gemeinsam mit Intershop eine Lösung geschaffen, die zusammen mit unserem tiefen E/D/E Branchenwissen ideal in die Welt des PVH einfügt und das Potenzial der Verbundgruppenlogik weiter stärkt". Bereits im September startete der Livebetrieb erster Händlershops mit ausgewählten Endkunden. Einer der ersten Händler, bei dem ein Minimum Viable Produkt (MVP) implementiert wurde, war die Ullner und Ullner GmbH . Hier ist die Testphase sehr effizient verlaufen und es konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, sodass einem Go-Live Anfang des nächsten Jahres nichts entgegensteht. "E-Commerce ist ein ergänzend wichtiges Standbein für uns als Händler und eine ganzheitliche Kundenansprache wird immer bedeutender. Hier bietet SHOPcloud360 die perfekte Lösung, um sowohl den Anforderungen gewerblicher als auch denen privater Kunden auf einer Plattform gleichermaßen gerecht zu werden. Im Verbund mit Intershop und E/D/E entsteht hier ein Produkt, das perfekt zum PVH passt", berichtet Markus Austenfeld, projektverantwortlicher Geschäftsführer bei Ullner und Ullner. Neben Ullner und Ullner gehen demnächst auch die R. Pöppel GmbH & Co. KG und die HEES + PETERS GmbH als zwei weitere Pilothändler mit ihren Onlineshops live. Maximilian Goede, Abteilungsleiter E-Commerce bei HEES + PETERS: "Intershop kann mit den unterschiedlichen Anforderungen von Mittelsta¨ndlern umgehen. Cool ist zum Beispiel das Integration Hub als Standardschnittstelle, an die jeder Ha¨ndler andocken kann. Man spu¨rt bei allen Beteiligten, dass sie mehr Power im E-Commerce fu¨r den PVH wollen und sich gut erga¨nzen". Ein Schwerpunkt der Roadmap von E/D/E und Intershop liegt vor allem auf innovativen KI-Themen. So soll Anfang des nächsten Jahres SPARQUE.AI für Suche und Empfehlungen integriert und der virtuelle Assistent "Intershop Copilot" weiterentwickelt werden. Dazu Markus Klahn, CEO bei Intershop: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem E/D/E einen starken Partner an unserer Seite haben. Gemeinsam ist es uns gelungen ein leistungsstarkes Shopsystem ins Leben zu rufen und nicht zuletzt durch die starke Fokussierung auf das Thema Künstliche Intelligenz werden wir schon in naher Zukunft ganz neue Maßstäbe auf dem Weg der digitalen Transformation setzen." Über E/D/E: Das E/D/E (Einkaufsbu¨ro Deutscher Eisenha¨ndler GmbH) ist Europas fu¨hrender Einkaufs- und Marketingverbund mit u¨ber 950 angeschlossenen mittelsta¨ndischen Handelsunternehmen im Bereich des Produktionsverbindungshandels und rund 200 weiteren Einzelha¨ndlern. Diese Unternehmen handeln mit Werkzeugen, Maschinen und Betriebseinrichtungen, Baubeschla¨gen, Bauelementen und Baugeräten, Sanita¨r und Heizung, Stahl und Befestigungstechnik, Schweiß-, Sicherheits- und Industrietechnik sowie Arbeitsschutzprodukten. Die Mehrzahl dieser Mitgliedsunternehmen beliefert vorwiegend gewerbliche Abnehmer aus der Industrie, dem Handwerk und den Kommunen. Zur E/D/E Gruppe geho¨ren weiterhin die Tochterunternehmen ETRIS Bank GmbH, Toolineo GmbH & Co. KG, EDE International AG, ESH Euro Stahl-Handel GmbH & Co. KG, e + h Services AG, eDC Haustechnik-Daten GmbH & Co. KG sowie DELCREDIT Espan~a S.A., PVH FUTURE LAB GmbH und die EURO-DIY GmbH & Co. KG. Über die Intershop Communications AG: Die Intershop Communications AG (gegründet 1992, Prime Standard: ISHA) unterstützt weltweit führende Hersteller und Großhändler dabei, ihren Vertrieb innovativ zu digitalisieren. Auf Intershops Cloud-basierter E-Commerce-Plattform können B2B-Unternehmen ihre digitale Präsenz auf- und ausbauen, ein konsistent positives Kundenerlebnis schaffen und so nachhaltig den Online-Umsatz steigern. Mit der Erfahrung aus 30 Jahren digitalem Handel und einer weltweiten Präsenz helfen wir über 300 Kunden, Produkte in Umsätze zu verwandeln und die Beziehungen zu ihren Kunden dauerhaft zu verbessern. Intershop is built to boost your business. Erfahren Sie mehr unter www.intershop.com/de . Intershop Pressekontakt:

Mercedes Celine Zaremba

pr@intershop.de , Tel: +49-3641-50-1000

www.intershop.com/de/presseportal



12.12.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

