Die Inflationsdaten für November haben am Dienstag die US-Aktienmärkte kaum bewegt.New York - Die Inflationsdaten für November haben am Dienstag die US-Aktienmärkte kaum bewegt. Sie hätten «im Rahmen der Erwartungen» gelegen und seien für die US-Notenbank Fed «ein weitgehend neutraler Datenpunkt» gewesen, kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank in Liechtenstein. Der Preisauftrieb in den USA schwächte sich im November wie erwartet leicht ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...