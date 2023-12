Was lange währt, wird endlich gut. Der US-Pharmakonzern Pfizer ewartet, noch in dieser Woche die 43 Milliarden Dollar schwere Übernahme des Krebsspezialisten Seagen abschließen zu können - neun Monate nach deren Ankündigung. Die Aktie von Pfizer zeigt sich am heutigen Dienstag nicht verändert, Seagen kann gut drei Prozent zulegen auf 228,83 Dollar.Um die Bedenken der Kartellbehörden an dem Deal aus dem Weg zu räumen, will Pfizer die Rechte an den Lizenzgebühren an der Krebsimmuntherapie Bavencio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...