Der DAX hat sich am Dienstag ungeachtet eines erneuten Rekords lethargisch präsentiert. Weder die heimischen ZEW-Konjunkturerwartungen noch die mit Spannung erwarteten US-Verbraucherpreise gaben dem deutschen Leitindex letztlich klare Impulse. Ob die Zinsentscheide in New York und Frankfurt am Mittwochabend beziehungsweise Donnerstag ihm weiteren Schwung verleihen, bleibt abzuwarten.Zum Handelsende notierte der DAX 0,02 Prozent im Minus bei 16.791,74 Punkten - schon früh hatte er mit 16.837 Punkten ...

