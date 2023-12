Das globale Sportunternehmen PUMA lanciert zusammen mit dem Manchester City Football Club und Chess.com ein exklusives Gespräch zwischen zwei Genies: Pep Guardiola aus der Fußballwelt und Magnus Carlsen aus der Schachwelt. Die PUMA-Botschafter sprachen über unvergessliche Momente ihrer Karriere, erläuterten Strategien und Taktiken in beiden Sportarten und gaben Tipps und Tricks an die Fans weiter.

Magnus Carlsen and Pep Guardiola shared unforgettable moments from their careers and elaborated on strategies and tactics in both sports. (Photo: Business Wire)

"Schon als Kind habe ich Fußball geliebt. Ich habe ihn jeden Tag gespielt. Nach der Schule bin ich nicht nach Hause gegangen, sondern dort geblieben, um Fußball zu spielen. Anschließend ging ich heim, um Schach zu spielen. Es stellte sich heraus, dass ich im Schach besser war, also habe ich damit weitergemacht", erzählte Magnus Carlsen, fünfmaliger Schachweltmeister.

Pep und Magnus analysierten spezifische Ziele und Züge und betonten die Bedeutung von Geduld, Strategie und Anpassung an die Aktionen des Gegners. Guardiola unterstreicht die Bedeutung der Kontrolle des Mittelfelds sowohl im Fußball als auch im Schach, während Carlsen Ähnlichkeiten zwischen dem Angriff auf einer Seite und der Schaffung von Vorteilen aufzeigt. Die beiden erörtern auch die Rolle von Instinkt und Unvorhersehbarkeit für den Erfolg.

In dem Gespräch ging es um die mentalen Aspekte in Situationen mit starkem Stress und die Notwendigkeit, in solchen Situationen gelassen und anpassungsfähig zu bleiben. Beide Prominente geben Einblicke in ihre jeweiligen Bereiche und betonten das strategische Denken und die meisterhafte Leistung, die im Fußball und im Schach erforderlich sind. "Ich denke, die Art und Weise, wie man die Verteidiger mit dem Angriff ausschalten muss, hängt von den Aktionen des Gegners ab. Man muss darauf achten, was der Gegner bei jeder einzelnen Bewegung macht und darauf reagieren. Magnus hat zwei Stunden Zeit, um den nächsten Zug zu machen. Wir haben nur eine Sekunde, um zu reagieren oder eine Entscheidung zu treffen", erklärte Pep.

Das Gespräch endete mit Überlegungen zu langen Partien, wobei Carlsen sich an eine 7,5-stündige Schachpartie erinnert und Guardiola seine Bewunderung für diese Hingabe und Konzentration zum Ausdruck brachte.

Sehen Sie das vollständige Gespräch auf dem PUMA YouTube-Kanal: https://youtu.be/5gLm9KSf_RQ. Es ist außerdem verfügbar auf Man City YouTube.

PUMA

PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt, verkauft und vermarktet. Seit 75 Jahren treibt PUMA Sport und Kultur voran, indem es die innovativsten Produkte für die schnellsten Sportler*innen der Welt kreiert. Zu unseren Performance und sportlich-inspirierten Lifestyle-Produktkategorien gehören u.a. Fußball, Running Training, Basketball, Golf und Motorsport PUMA kooperiert mit renommierten Designer*innen und Marken, um sportliche Akzente in der Modewelt zu setzen. Zur PUMA Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit ungefähr 20.000 Mitarbeiter*innen. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland.

MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB

Manchester City FC wurde ursprünglich 1880 als St. Mark's West Gorton gegründet und 1894 offiziell in Manchester City FC umbenannt. Auf dem weitläufigen Etihad-Campus gelegen, umfasst das Vereinsgelände das 53.500 Zuschauer fassende Etihad-Stadion, das 7.000 Zuschauer fassende Joie-Stadion und die City Football Academy, eine hochmoderne Leistungs-, Trainings- und Jugendentwicklungseinrichtung, in der die Herren-, Frauen- und Akademiemannschaften des Vereins spielen.

Manchester City FC, der von Brand Finance als wertvollste Fußballclubmarke der Welt eingestuft wird, entwickelt derzeit auf dem Etihad Campus ein erstklassiges Fan-Erlebnis und ein ganzjähriges Unterhaltungs- und Freizeitangebot. Der Club hat sich zu einer nachhaltigen und sozial verantwortlichen Arbeitsweise verpflichtet und stellt sicher, dass Gleichberechtigung, Vielfalt und Einbeziehung in seine Entscheidungsprozesse, Kultur und Praktiken eingebettet sind.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mancity.com.

CHESS.COM

Chess.com ist die weltweit führende Online-Schachplattform. Sie wurde 2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, das Schachspiel zu fördern und Schachspielern auf der ganzen Welt zu helfen, ihr Spiel zu genießen. Chess.com ist der führende Anbieter von Schachspielen und anderen schachbezogenen Diensten, darunter ein lebendiges Forum und soziales Netzwerk, ein Newsfeed, eine Schachakademie, eine Coaching-Plattform, Taktik und Puzzles, Live-Turniere, eine separate Website für Kinder (http://chesskid.com), und ChessTV. Im Juni 2023 wurde Chess.com vom TIME Magazine zu einem der 100 einflussreichsten Unternehmen ernannt. Im Oktober 2023 überschritt die Mitgliederzahl von Chess.com die Marke von 150 Millionen weltweit.

