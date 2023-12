Auch in dieser Woche scheint sich die Kauflaune an den Märkten zu halten und die Jahresendrallye zieht sich munter fort. Das Tempo fällt vielleicht nicht mehr ganz so rasant aus wie an manch anderen Tagen, doch zumindest einige Titel freuten sich gestern wieder über viel Rückenwind.Anzeige:Mit die höchsten Kursgewinne am Montag konnte die Aktie von Morphosys (DE0006632003) vorweisen, die sich um gleich 34,65 Prozent bis auf 33,38 Euro verbesserte. Den heftigen Durchhänger von Anfang November haben die Anteilseigner damit nicht nur vollständig ...

