© Foto: Siemens AG



Nach einem Plus von 23 Prozent in den letzten vier Wochen ist die Aktie des deutschen Industrieriesen am Dienstag auf einem neuen Allzeithoch angekommen. Ist der Siemens-Motor heiß gelaufen oder geht die Rallye weiter?Das letzte Allzeithoch konnte die Siemens-Aktie im Juni dieses Jahres verbuchen. Getragen von einem starken ersten Börsenhalbjahr hatte die Aktie mehr als 27 Prozent zugelegt. Doch über den Sommer kam es zum Einbruch. Bis zum Oktober hatte die Aktie sämtliche Jahresgewinne wieder abgegeben. Der Weg zurück Richtung Allzeithoch verlief im zweiten Anlauf deutlich steiler. Innerhalb von sechs Wochen legte der Börsenwert des zweitgrößten DAX-Wertes um ein Drittel zu. Zuletzt …