Warten auf Powell. Die Börse erwartet mit Spannung die Zinsentscheidung der Federal Reserve am Abend und hofft auf Zinssenkungssignale für 2024. Tesla präsentierte in der Nacht den neuen Optimus der zweiten Generation. Nach einem mehr als bescheidenen Start ist das Unternehmen bei der Roboterentwicklung weit vorangekommen. Die Nachfrage nach SpaceX Aktien ist unverändert hoch. In der aktuellen Funding-Runde steigt der Aktienkurs erneut und gibt dem Raumfahrtunternehmen eine Bewertung von rund 180 Mrd. US-Dollar.Die Anleger in Asien gehen am Mittwochmorgen ...

