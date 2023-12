Der DAX hatte am Dienstag bei 16.837 Zählern ein neues Rekordhoch aufgestellt. Am Ende ging er mit 0,02 Prozent im Minus bei 16.791,74 Punkten aus dem Handel. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Handelsstart am heutigen Mittwoch kaum verändert bei 16.775 Zählern.Wie es aus Kreisen heißt, haben die Spitzen der Ampel-Koalition in ihren Gesprächen über den Bundeshaushalt für 2024 wohl eine Einigung erzielt. Details dazu gibt es aber bislang nicht.Auf der Konjunkturseite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...