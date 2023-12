Inflation und Konjunkturflaute prallen am spanischen Modekonzern INDITEX ab. Der Branchenprimus konnte mit seinen Kollektionen punkten und legte in den ersten neun Monaten seines Bilanzjahres kräftig zu: Der Nettogewinn schnellte um ein Drittel hoch auf 4,1 Mrd. Euro! Beim Umsatz schwächte sich das Wachstumstempo jedoch etwas ab: Die Erlöse stiegen um rund 11 % auf 25,6 Mrd. Euro nach einem Plus von 20 % im Vorjahr.



INDITEX erklärte, die Erlöse seien in allen Regionen und bei allen Marken gestiegen. Die Herbst/Winterkollektion komme zudem gut an. Von November bis 11. Dezember seien die Erlöse um 14 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen - damit schneidet INDITEX besser ab als etwa sein Wettbewerber H&M, der zuletzt die Kaufzurückhaltung infolge der Inflation zu spüren bekam und Umsatzeinbußen verkraften musste. Die Schweden werden am 15. Dezember zur Umsatzentwicklung im Zeitraum September bis November berichten.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



