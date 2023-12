Fast 60 Prozent der befragten Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz geben an, dass sie angesichts der Inflation und hoher Energiekosten die Ausgaben für Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr «leicht» oder sogar «deutlich» reduzieren werden.Zürich - Die für Weihnachtsgeschenke vorgesehenen Ausgaben erreichten im Vorjahr einen Rekordwert von durchschnittlich 343 Schweizer Franken pro Kopf. Für 2023 ist die Höhe dieser Ausgaben deutlich zurückgegangen. So geben Konsumentinnen und Konsumenten in der Schweiz durchschnittlich noch 282 Franken für Geschenke aus - das entspricht einem Rückgang von 22 Prozent.

Den vollständigen Artikel lesen ...