In unserer Reihe "Geschenketipps" geben wir Anregungen für Weihnachtsgeschenke. Im Roman "Klara und die Sonne" begreift ein solarbetriebenes Roboter-Mädchen, dass seine Lebenskraft von der Sonne abhängt. Menschen muss es doch genauso gehen? In der nicht so düsteren Dystopie wirft der Autor Kazuo Ishiguro die großen Fragen von Natur, Technik, Tod und Einsamkeit auf. Das Ganze aber mit viel Leichtigkeit, verspricht unsere Buchkritikerin Sontje Liebner.Die Sonne wandert durch den Laden, und Klaras Gedanken wandern mit. Doch Klara ist kein Mensch aus Fleisch und Blut, kein Mädchen, sondern Maschine: ...

