Der Leitindex SMI notiert gegen 09.15 Uhr um 0,17 Prozent höher auf 11'170,29 Punkten.Zürich - Zur Wochenmitte bewegen sich die Kurse an der Schweizer Börse im frühen Handel zunächst leicht aufwärts. Händler gehen davon aus, dass sich die Kurse im Handelsverlauf eher in engen Bahnen bewegen, da Investoren sich vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend nicht zu weit aus der Deckung wagen. Das Fed macht den Auftakt für zwei spannende Tage, bei denen fünf der G10…

