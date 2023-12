Viele Buy and Hold forever-Aktien weisen aktuell trotz einer bereits guten Rallye noch hohe Kurspotenziale auf. Welche man nun kaufen kann und wie Microsoft, Linde, Alphabet, LVMH, Anglo American und Co. abschneiden. In Zusammenarbeit mit Roland Frank Aktuell weist das Goldminen-Unternehmen Anglo American mit 35,58 Prozent das größte Kurspotenzial unserer 30 Aktien für die Ewigkeit auf. Zwar büßte der Rohstoffkonzern aktuell wegen Herabstufungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...