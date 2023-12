Gegenüber Primäraluminium reduziert das 100% recycelte End-of-Life-Aluminium den CO2-Abdruck ohne Qualitätsverluste um das 40-fache.Lupfig - Drittes Projekt in Europa und Premiere in der Schweiz: Mit dem Einsatz von 100% recyceltem Aluminium setzt Green in Kollaboration mit Implenia, Ernst Schweizer und Hydro Building Systems auf Innovation. Recyceltes End-of-Life Aluminium reduziert den CO2-Fussabdruck um das 40-fache. Der Green Metro-Campus Zürich im zürcherischen Dielsdorf zeichnet sich durch eine hohe Energieeffizienz…

