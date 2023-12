Der EuroStoxx 50 bleibt zunächst unter dem tags zuvor erreichten 16-Jahreshoch und liegt gegen Mittag mit 0,23 Prozent im Plus bei 4547,13 Punkten.Paris / London - Europas Aktienbörsen haben sich am Mittwoch vor der Bekanntgabe des US-Leitzinsentscheids überwiegend von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der EuroStoxx 50 blieb zunächst unter dem tags zuvor erreichten 16-Jahreshoch und lag gegen Mittag mit 0,23 Prozent im Plus bei 4547,13 Punkten. Die Anleger warten nunmehr gespannt auf die Aussagen der US-Währungshüter nach dem hiesigen…

