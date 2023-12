Karlsruhe - In Deutschland steht offenbar die Anklage zweier mutmaßlicher Hisbollah-Funktionäre bevor. Derzeit fertige der Generalbundesanwalt die Anklageschrift, berichtet das Nachrichtenportal T-Online unter Berufung auf einen Beschluss des Bundesgerichtshofs.



Den beiden Männern wird demnach Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland vorgeworfen. Abdul-Latif W. soll im Auftrag der Hisbollah die Vereinsarbeit einer 2022 verbotenen "Gemeinschaft" in Bremen organisiert haben. Er habe auch mindestens zeitweise dem Al-Radwa-Bataillon angehört, einer Spezialeinheit der Terrorgruppe. Hassan M. sei als sogenannter "Reisescheich" der Hisbollah zu Vereinen in Deutschland gereist.



Beide befinden sich seit Mai 2023 in Untersuchungshaft.

