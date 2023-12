Die Pfizer-Aktie verlor heute bereits über sieben Prozent und zieht die Aktie von BioNTech gleich mit sich. Was dahinter steckt und was Anleger jetzt wissen sollten Diese Prognosen taten weh: Nachdem Pfizer am heutigen Mittwoch für 2024 Prognosen abgab, die unter den Erwartungen der Wall Street lagen, gaben die Aktien direkt sieben Prozent nach. Der Umsatz konnte in den vergangenen zwei Jahren vor allem vom Corona-Impfstoff mit dem deutschen Partner ...

