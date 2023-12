Rostock - Der Fußball-Zweitligist Hansa Rostock trennt sich von seinem Cheftrainer Alois Schwartz. Auch Co-Trainer Dimitrios Moutas werde freigestellt, teilte der Verein am Mittwoch mit.



Interimsweise soll im letzten Spiel vor der Winterpause in Paderborn Nachwuchstrainer Uwe Speidel die Mannschaft betreuen. Der Nachfolger von Schwartz soll bis zum Beginn der Vorbereitung auf die Rückrunde präsentiert werden. Schwartz hatte den Job im Frühjahr übernommen, zuletzt hatte es unter ihm eine sportliche Talfahrt gegeben. So stützte Rostock in der Tabelle bis auf Relegationsplatz 16 ab, in den letzten acht Ligaspielen gab es nur einen Sieg.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken