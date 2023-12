Apple zahlt im internationalen Vergleich mit Abstand am wenigsten für die Chip-Architektur von ARM.Apple (US0378331005) entwickelt die hauseigenen Chips (z.B. M1 und M2) auf Basis der Chip-Architektur des Unternehmens ARM (JP0000ARM111). Fast alle Prozessoren von Apple besitzen diese individuelle Architektur, dazu zählen auch nahezu alle Smartphones und Tablets. Apple ist dabei einer der wichtigsten Kunden des britischen Konzerns. Auch aus diesem Grund zahlt Apple pro verbauten Chip in den Geräten mit deutlichem Abstand am wenigsten.Anzeige:Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...