Teilen: Die vierteljährliche Tankan-Umfrage der Bank of Japan hat am Mittwoch ergeben, dass sich das Geschäftsvertrauen der großen japanischen Hersteller in den drei Monaten bis Dezember zum dritten Mal in Folge verbessert hat. Der Gesamtindex für die Stimmung der großen Hersteller lag bei 12,0 gegenüber dem vorherigen Wert von 9,0 und damit besser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...