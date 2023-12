New York (www.anleihencheck.de) - Die spannendste Erkenntnis der EZB-Sitzung in dieser Woche dürften die neuen Prognosen für Wachstum und Inflation sein, so Patrick Barbe, Head of European Investment Grade Fixed Income bei dem US-amerikanischen Vermögensverwalter Neuberger Berman.In ihren vorherigen Prognosen hätten die Währungshüter höhere Energiepreise für den Winter und eine langfristig anhaltende Inflation über dem Ziel der EZB von 2 Prozent vorausgesagt. Diese Einschätzung könnten die Zentralbanker nun nach unten korrigieren. ...

