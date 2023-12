Continental hat am Mittwoch in Hannover seine neue Unternehmenszentrale feierlich eröffnet. Zukünftig finden in dem mehr als 100 Millionen Euro teuren Neubau, der knapp zwei Jahre später als geplant fertiggestellt wurde, fast 2.400 Verwaltungsangestellte Platz. Die Continental-Aktie ist derweil an einer wichtigen Chartmarke gescheitert. Zur Eröffnungsfeier am Abend sollen mehr als 100 hochrangige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...