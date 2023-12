2023 hat Tesla mehrmals Preise für seine Fahrzeuge reduziert, um den Absatz anzukurbeln. Das ging jedoch wenig überraschend zu Last der Margen, weswegen jüngste Preiserhöhungen mit Freude von den Anlegern aufgenommen wurden. Ab 2024 werden einige Modelle nun nochmals teurer. Davon wird der Autobauer jedoch nicht profitieren - im Gegenteil.Konkret betroffen ist das Model 3 in den Varianten Rear-Wheel Drive und Long Range in den USA. Die Verkaufspreise werden sich voraussichtlich um 3.750 Dollar erhöhen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...