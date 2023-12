DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: Stand der Verhandlungen über neue Finanzierungszusage

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta/13.12.2023/17:30) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES - Stand der Verhandlungen über neue Finanzierungszusage

Kahl am Main, den 13. Dezember 2023 - Im Vorfeld der morgen stattfindenden Hauptversammlung informiert die Gesellschaft über den Stand der Verhandlungen mit einer chinesischen Geschäftsbank über die Vergabe einer neuen Betriebsmittelkreditlinie in Höhe von 10,0 Mio. EUR. Die Linie soll maßgeblich durch den Großaktionär der SINGULUS TECHNOLOGIES, die Triumph Science and Technology Group Co Ltd, China (CNBM/Triumph), garantiert werden. Derzeit steht die finale Kreditzusage der Bank noch aus. Die Gesellschaft geht derzeit davon aus, dass die Erteilung der Kreditzusage kurzfristig erfolgen kann, weil die Garantie von CNBM/Triumph bereits zugesagt wurde.

Mit erfolgreichem Abschluss dieser neuen Finanzierungsvereinbarung wäre die Gesellschaft ausreichend finanziert, um ihr Geschäft wie geplant fortführen zu können. Sollte die geplante neue Finanzierung nicht zustande kommen, könnte dies den Fortbestand der Gesellschaft gefährden.

SINGULUS TECHNOLOGIES AG, Hanauer Landstraße 103, D-63796 Kahl/Main, WKN A1681X / ISIN DE000A1681X5

Kontakt:

Maren Schuster, Investor Relations, Tel.: + 49 (0) 160 9609 0279

Bernhard Krause, Unternehmenssprecher, Tel.: +49 (0) 172 833 2224

E-Mail: bernhard.krause@singulus.de

