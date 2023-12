Der Leitindex SMI schliesst nach einem Tageshoch bei 11'255,5 Punkten noch um 0,34 Prozent höher auf 11'188,91 Punkten.Zürich - Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Start im Verlauf nach oben gearbeitet und fester geschlossen. Der Markt hat zum Schluss und vor dem später am Abend erwarteten US-Zinsbeschluss aber an Schwung verloren. Daher konnte die im Verlauf gewonnene Marke von 11'200 Punkten auch nicht gehalten werden. Das Geschäft sei in eher ruhigen Bahnen verlaufen, hiess es.

