World ID 2.0, eine Säule des Worldcoin-Protokolls, beweist Menschlichkeit und stärkt die Privatsphäre; Dienste zur Überprüfung der Menschlichkeit werden in Mexiko und Singapur ausgebaut

Worldcoin stellte heute ein Protokoll-Update vor World ID 2.0, ein leistungsfähigerer, die "Privatsphäre" schützender digitaler Reisepass, der mit aufregenden App-Integrationen* und einer Reihe von neuen Funktionen ausgestattet ist. Die Dienste zur Überprüfung der Menschlichkeit werden in Mexiko und Singapur ausgeweitet, wodurch der weltweite Zugang zur World ID 2.0 verbessert wird.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231213243843/de/

The World ID 2.0 Passport. (Photo: Business Wire)

World ID 2.0 macht es einfacher, zwischen Bots und verifizierten Menschen im Internet zu unterscheiden und gleichzeitig die Privatsphäre bei beliebten Apps und Diensten mit neuen vorgefertigten Integrationen zu schützen. Das Protokoll wird in beliebte Plattformen für E-Commerce, Spiele und soziale Medien integriert: Shopify, Mercado Libre, Minecraft, Reddit und Telegram.

Beweisen Sie Persönlichkeit, nicht Identität

Der zügige weltweite Fortschritt der künstlichen Intelligenz hat die Notwendigkeit beschleunigt, zwischen von Menschen und KI generierten Online-Inhalten zu unterscheiden. Wie CNBC berichtet, verlieren Einzelhändler schätzungsweise 100 Milliarden Dollar pro Jahr durch Rückgabebetrug, Bots und Couponstapelung. In der Zwischenzeit kämpft die digitale Glücksspielindustrie gegen Bots, die die tatsächliche Anzahl der Menschen, die online spielen, beeinflussen und angeblich Menschen in wettbewerbsorientierten Spielen betrügen.

World ID zielt darauf ab, eine dezentralisierte digitale Identitätsschicht bereitzustellen, die anonyme Aktionen zum Nutzen jedes einzelnen Menschen im Internet ermöglicht. Mit dem digitalen Pass der Menschlichkeit können Personen gegenüber einer App oder einem Dienst bestätigen, dass sie Menschen sind, ohne ihre Identität preiszugeben, und Marken können sicherstellen, dass ihre Angebote und Dienste wie vorgesehen genutzt werden. World ID 2.0 bietet außerdem neue Verifizierungsstufen, um Entwicklern die Wahl zu lassen, ob sie die Anforderungen an die Verifizierung der Menschlichkeit in ihren Anwendungen oder Diensten umsetzen wollen.

App-Integrationen bieten mehr Nutzen

Benutzer und Unternehmen profitieren von World ID. Neue Integrationen mit Apps wie Shopify, Telegram, Minecraft, Reddit und Mercado Libre sowie bestehende Integrationen mit Apps wie Discord, Talent Protocol und Okta's Auth0 bedeuten, dass Einzelpersonen ihre Menschlichkeit schnell und einfach auf den Plattformen verifizieren können, die sie täglich nutzen. Und mit einer neuen, Hochleistungs-Entwicklerplattform, die es Entwicklern ermöglicht, "Sign in with World ID" einfach in ihre App zu integrieren, werden jede Woche neue Integrationen hinzugefügt, die alle im neuen Worldcoin App Store sichtbar sind.

Neue Verifizierungsstufen bieten mehr Zugang und Flexibilität

Fast fünf Millionen Menschen auf der ganzen Welt haben jetzt eine World ID, und mehr als 2,5 Millionen haben ihre Menschlichkeit bei einer Orb verifiziert, damit sie ihre World ID voll nutzen können.

Mit den neuen Verifizierungsstufen bietet World ID 2.0 mehr Möglichkeiten, die World ID je nach den Sicherheitsanforderungen der jeweiligen Anwendung zu nutzen und sicherzustellen, dass Einzelpersonen nicht mehr Informationen weitergeben, als sie für eine bestimmte Anwendung benötigen oder möchten. Von der Geräteverifizierung für hohe Bequemlichkeit und Zugänglichkeit bis hin zur Orb-Verifizierung mit zusätzlicher Gesichtsauthentifizierung für hochsichere Anwendungsfälle gibt es jetzt für jeden eine Möglichkeit, seine World ID zu nutzen, auch wenn noch keine Gelegenheit zur Verifizierung an einem Orb bestanden hat.

Wie man eine World ID erhält

Der Erhalt einer World ID ist so einfach wie das Herunterladen einer kompatiblen Geldbörse, beginnend mit der World App, die 94,5 der iOS- und 98,2 der Android-Smartphones unterstützt, die heute im Einsatz sind. Die anfängliche Verifizierung einer World ID bietet einen Basisschutz mit Device Auth und eine Orb-verifizierte World ID bietet einen erweiterten Nutzen für Anwendungen oder Dienste, die eine höhere Sicherheit und Verifizierung erfordern. Besuchen Sie https://worldcoin.org/find-orb oder prüfen Sie die World App, um einen Orb-Verifizierungsstandort in Ihrer Nähe zu finden.

Ein Blick auf die Dynamik und Expansion von Worldcoin

Das Interesse am Zugang zu Worldcoin und Technologien zum Nachweis der persönlichen Identität wie World ID wächst weltweit weiter. Im Jahr 2023 stiegen die Verifizierungen von World ID von weniger als einer Million im Januar auf mehr als 2,5 Millionen Ende November. Weitere Orb-Standorte werden sowohl in neuen als auch in bestehenden Städten eröffnet, um sicherzustellen, dass jeder, der Teil der Worldcoin-Community sein möchte, dies tun kann. Mexiko und Singapur schließen sich der Liste der Orte an, an denen Einzelpersonen jetzt Orbs finden können.

Über die Worldcoin Foundation

Die Worldcoin Foundation, eine Verwalterin des Worldcoin-Protokolls, bis es autark ist, zielt darauf ab, inklusivere, fairere und gerechtere Institutionen der Governance und der globalen digitalen Wirtschaft zu realisieren.

Über das Worldcoin-Protokoll

Das Worldcoin-Protokoll soll das weltweit größte und umfassendste öffentliche Identitäts- und Finanzdienstleistungssystem werden und für jedermann zugänglich sein. Worldcoin wurde ursprünglich von Sam Altman, Alex Blania und Max Novendstern ins Leben gerufen. Das Worldcoin-Protokoll wurde entwickelt, um Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um an der digitalen Wirtschaft teilzunehmen und den Fortschritt der Menschheit voranzutreiben. Erfahren Sie mehr über Worldcoin unter www.worldcoin.org, auf Twitter/X, Discord, YouTube und Telegram.

*World ID-Integrationen bedeuten nicht, dass World ID ein offizielles Produkt oder eine Partnerschaft, ein Sponsoring oder eine Befürwortung der Unternehmen ist, deren Produkte integriert wurden, wie Discord, Mercado Libre, Microsoft, Mojang, Reddit und Shopify.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231213243843/de/

Contacts:

press@worldcoin.org