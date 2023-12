Es bleibt dabei: In einer bislang recht komplizierten Saison stimmen bei Borussia Dortmund zumindest in der Champions League die Leistungen und vor allem die Ergebnisse. So hat es das Team von Edin Terzic tatsächlich geschafft, sich in der Hammergruppe F vor Paris Saint-Germain, dem AC Mailand und Newcastle United als Gruppenerster durchzusetzen. Dafür reichte gestern ein hart erkämpftes und etwas glückliches 1:1 im Heimspiel gegen das in den vergangenen Jahren mit Milliardenbeträgen aus Katar aufgerüstet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...