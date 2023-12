Die Netflix-Aktie hat die jüngste Erholung gestern fortgesetzt und 3,7% auf 479,98 USD gewonnen. Rückblick: Nach dem Rücksetzer auf das Oktober-Tief bei 344,73 USD war die Netflix-Aktie in eine starke Aufwärtsbewegung übergegangen. Dabei legten die Notierungen in knapp einem Monat 40% an Wert zu und schoben sich am 22. November bis auf 2,30 USD an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...