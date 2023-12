Die Handelsgruppe Metro (ISIN: DE000BFB0019) will für das Geschäftsjahr 2022/23 wieder eine Dividende an die Aktionäre ausschütten. Es sollen 0,55 Euro ausbezahlt werden. Für die Geschäftsjahre 2020/21 und 2021/22 wurde keine Dividende gezahlt. Die Hauptversammlung wird am 7. Februar 2024 stattfinden. Der Umsatz des im SDAX notierten Konzerns stieg im Geschäftsjahr 2022/23 um 2,7 Prozent auf 30,55 Mrd. Euro. Das ...

