München/Aachen (ots) -Die Beteiligungsgesellschaft Active Capital Company (ACC) hat Ende November 2023 im Zuge einer Kapitalerhöhung Anteile im Wert von 4,5 Millionen Euro an der Schumag AG, Aachen, erworben. Durch den Zukauf von weiteren Aktien im Wert von 0,8 Millionen Euro hält ACC 37,3 Prozent der Anteile und ist damit größter Aktionär in einem Konsortium, das den traditionsreichen Hersteller deutscher Präzisionstechnik wieder auf Kurs bringen will. Mit den 4,5 Millionen Euro aus einem eigenen Investmentfonds für Beteiligungen mit besonders schwierigen Bedingungen und komplexen Transaktionssituationen sollen in erster Linie wichtige Investitionen in einen zukunftsfähigen Maschinenpark getätigt werden. Zudem bringt ACC praktische Expertise in die aktive Steuerung und Restrukturierung des Unternehmens ein."Wir glauben fest an das Geschäftsmodell, die Konkurrenzfähigkeit und an das Team von Schumag, und wollen das Unternehmen mit ihrer Präzisionstechnik 'Made in Germany' wieder stark machen", sagt Werner Krabbe, bei ACC verantwortlicher Partner für den Spezialfonds.Konsequente Restrukturierung2019 haben regionale Investoren die Schumag AG vor dem Aus gerettet, ein neues Management eingesetzt und seitdem 15 Millionen Euro in Infrastruktur, Maschinen und leistungsfähige IT gesteckt. Mit ACC an Bord, poolen alle Großaktionäre ihre Anteile nun - insgesamt über 90 Prozent - und führen sie in einer Holding zusammen. Darüber hinaus prüft das Konsortium ein mögliches Delisting des Unternehmens. "Mit dem Kapital und dem Know-how von ACC bekommt unsere Restrukturierung einen deutlichen Schub", sagt Johannes Wienands, seit 2019 Schumag-Vorstand. "Unser gemeinsamer Transformationsplan ist auf fünf Jahre ausgelegt, in denen es darum geht, Prozesse zu optimieren, Effizienz und Produktivität steigern und wichtiges Know-how ins Unternehmen zu holen."Über Active Capital Company (ACC)ACC ist eine unabhängige Private-Equity-Gesellschaft, die in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 10 und 100 Millionen Euro aus den Bereichen Industrie, technischer Großhandel und Unternehmensdienstleistungen investiert. Im Vergleich zu anderen Beteiligungsgesellschaften zeichnet sich ACC durch einen aktiven unternehmerischen Ansatz aus. Das bedeutet, dass ACC das Management der investierten Unternehmen bei der Durchführung von wertsteigernden Projekten unterstützt und Zugang zu seinem umfangreichen Partnernetzwerk bietet. 2022 hat ACC einen Special Investment Fonds für Beteiligungen mit besonders schwierigen Bedingungen und komplexen Transaktionssituationen aufgelegt, die auch bei im Kern gesunden Unternehmen zu weitreichenden Umstrukturierungen führen können. Seit Mai 2022 ist ACC unter anderem in die Werner Lieb GmbH (www.werner-lieb.de) sowie in die brocolor LACKFABRIK GmbH und die brocolor Immobilien GmbH (www.brocolor.de) investiert. ACC hat Büros in Amsterdam und München. www.activecapitalcompany.comÜber Schumag AGDie Schumag AG ist ein börsennotiertes Unternehmen mit rund 450 Mitarbeitenden, dessen Präzisionsprodukte "Made in Germany" gefertigt und weltweit exportiert werden. Auf circa 39.500 qm Produktionsfläche in der Nähe von Aachen setzen das Unternehmen eine breite Palette an Fertigungsverfahren ein und erfüllt mithilfe von über 360 Maschinen Kundenwünsche zügig und prozesssicher. 2019 bis 2022 stiegen mehrere regionale Investoren bei der Schumag AG ein, mit dem Ziel, das Traditionsunternehmen wiederzubeleben. Der Einstieg von ACC markiert die vierte und vorerst letzte Kapitalerhöhung für die Aachener Aktiengesellschaft. www.schumag.dePressekontakt:Meike SturatSturat Kommunikation+49 177 28 33 278m.sturat@sturat-kommunikation.dewww.sturat-kommunikation.deActive Capital CompanyWerner KrabbePartner Special Investments+31 6 23 01 33 80krabbe@activecapitalcompany.comwww.activecapitalcompany.comSchumag AGJohannes WienandsVorstand+49 2408 12 549presse@schumag.dewww.schumag.deOriginal-Content von: Active Capital Company, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172922/5671957