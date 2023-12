TIGERTRIEVER von Rapid Medical wurde entwickelt, um die aktive Entfernung von Thromben zu ermöglichen und Gefäßschäden bei ischämischen Schlaganfällen zu vermeiden

Rapid Medical, ein führender Entwickler fortschrittlicher neurovaskulärer Produkte, gab die japanische Zulassung für sein Revaskularisierungs system TIGERTRIEVER bekannt. Mit der Zulassung der Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ist TIGERTRIEVER das erste Produkt, das individualisierte Lösungen für die mechanische Thrombektomie bietet.

Dank der auf Fortschritten in der Luft- und Raumfahrttechnik basierenden TIGERTRIEVERTechnologie lassen sich Thrombektomie-Behandlungen statt mit einem passiven mit einem aktiven Ansatz durchführen. Im Vergleich zu herkömmlichen Stent-Retrievern bietet TIGERTRIEVER dem Anwender mehr Kontrolle dies ist besonders wichtig in Japan und anderen asiatischen Ländern mit einer hohen Prävalenz intrakranieller atherosklerotischer Erkrankungen (Intracranial Atherosclerotic Disease, ICAD). Das System kann bei Bedarf individuell geöffnet und geschlossen werden, wodurch eine aktive Aufnahme des Gerinnsels in den TIGERTRIEVER stattfinden kann und das Risiko einer Gefäßperforation oder -beschädigung während der Produkt entfernung potenziell verringert wird.

"Japan hat ab sofort Zugang zu einem einzigartigen System Gerät, das sich speziell an die Anatomie des Patienten anpasst, um einen hohen Erfolg beim ersten Behandlungsdurchgang zu erzielen", sagt Eitan Havis, President, International bei Rapid Medical. "Es war ein dringend notwendiges Anliegen, patientenspezifische Schlaganfallbehandlungen in Japan und anderen asiatischen Ländern wie China einzuführen, da es in Bezug auf das Gehirn keinen Raum für Kompromisse gibt."

Eine publizierte klinische Studie belegt die Vorteile gegenüber herkömmlichen Stent-Retrievern. Die Ergebnisse der multizentrischen TIGER-Studie ergaben drei statistisch signifikante Verbesserungen bei der Wiederherstellung des Blutflusses zum Gehirn, in Bezug auf gute klinische Ergebnisse und bei der Verringerung von Embolien in neuen Gefäßregionen im Vergleich zu einem Durchschnitt aus sechs Zulassungsstudien für Stent-Retriever.1 Darüber hinaus hat die TIGER-Studie gezeigt, dass die Behandlungszeiten ähnlich schnell wie bei der alleinigen Aspiration sind2, was auf eine sehr hohe Erfolgsrate beim ersten Behandlungsdurchgang zurückzuführen ist. Eine Untergruppenanalyse bestätigte diese ausgezeichneten Ergebnisse auch bei schwierigen stenotischen ICAD-Patienten.3

Über Rapid Medical

Die Kaneka Corporation mit Hauptsitz in Tokio, Japan, hat die exklusiven Vertriebsrechte für Rapid Medical in diesem Land. Rapid Medical erweitert die Möglichkeiten der neurovaskulären Behandlung durch die Entwicklung fortschrittlicher, interventioneller Systeme zur Behandlung von ischämischen und hämorrhagischen Schlaganfällen. Durch den Einsatz proprietäre Fertigungstechniken sind die Produkte von Rapid Medical individuell einstellbar und vollständig sichtbar. Dadurch können Ärzte in Echtzeit auf die intravaskuläre Umgebung reagieren und eine größere Kontrolle über die Behandlungsergebnisse gewinnen. TIGERTRIEVER 13, 17 und 21, COMANECI und COLUMBUS/DRIVEWIRE sind CE-gekennzeichnet und von der FDA zugelassen. TIGERTRIEVER XL ist ebenfalls CE-gekennzeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.rapid-medical.com.

