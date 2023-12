Original-Research: sdm SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu sdm SE



Unternehmen: sdm SE

ISIN: DE000A3CM708



Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 6,90 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



9-Monate 2023: Getätigte M&As sorgen für dynamische Umsatz- und operative Ergebnisentwicklung; Mittelfristige Unternehmensguidance mit einem avisierten Konzernumsatz von 100 Mio. EUR bekräftigt; Fortsetzung des profitablen Wachstumspfads erwartet; Kursziel & Rating bestätigt

Am 30.10.2023 hat die sdm SE (sdm) ihren Konzernabschluss für die vergangenen neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Hiernach hat der Sicherheitsdienstleistungskonzern in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mit einem starken Umsatzanstieg um 190,6% auf 37,08 Mio. EUR (9M 2022: 12,76 Mio. EUR) seinen dynamischen Wachstumskurs fortgesetzt.



Hauptursächlich für diese positive Erlösentwicklung waren primär starke anorganische Wachstumseffekte aus den beiden Übernahmen der Rottaler Sicherheitsdienst (RSD) im Januar 2023 und der Industrie- und Werkschutz Mundt (IWSM) im Mai 2023 (Vollkonsolidierung beider Gesellschaften ab 1.1.2023). Mit diesen beiden vollzogenen Akquisitionen hat die sdm-Gruppe die im Rahmen des Börsengangs bekanntgegebene Buy-and-Build-Strategie eingeleitet.



Zum deutlichen Konzernumsatzzuwachs hat v.a. der anorganische Umsatzbeitrag der Tochtergesellschaft IWSM (Umsatzbeitrag 9M 2023: 24,4 Mio. EUR) wesentlich beigetragen. Daneben hat die Stammgesellschaft sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG mit einer relativ stabilen Umsatzerlösentwicklung (Umsatz 9M 2023: rund 12,0 Mio. EUR vs. Umsatz 9M 2022: 12,76 Mio. EUR) zu den Konzernumsätzen beigetragen.

Parallel zur dynamischen Umsatzentwicklung wurde das operative Ergebnis (EBITDA) insbesondere durch die getätigten Übernahmen (IWSM; RSD) ebenso deutlich um 153,8% auf 2,73 Mio. EUR (9M 2022: 1,08 Mio. EUR) gesteigert. Laut Unternehmensangaben haben über die vergangen neun Monate hinweg alle drei operativen Tochterunternehmen der sdm-Gruppe zum erzielten Konzerngewinn beigetragen. So sollte ebenfalls ein deutlich positiver Ergebnisbeitrag der Stammgesellschaft Sicherheitsdienste München GmbH & Co. KG (EBITDA GBCe: ca. 0,95 Mio. EUR) zur erfreulichen Konzernergebnisentwicklung geführt haben.

Korrigiert um angefallene außerordentliche Kosten im Rahmen der M&A-Aktivitäten (außerordentliche Kosten: ca. 0,23 Mio. EUR) wurde ein bereinigtes EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 2,96 Mio. EUR erzielt, welches im Vergleich zum EBITDA des Vorjahreszeitraums sogar noch dynamischer um 174,1% (EBITDA 9M 2022: 1,08 Mio. EUR) zugelegt hat. Hieraus ergibt sich eine bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 8,0%, welche damit nahezu auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums (9M 2022: 8,4%) lag.



Darüber hinaus konnte durch den starken operativen Ergebnisanstieg ebenfalls der um außerordentliche Kosten bereinigte operative Cashflow deutlich um 118,6% auf 1,75 Mio. EUR (9M 2022: 0,80 Mio. EUR) ansteigen.

Auf Netto-Ebene hat sdm hingegen in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres bedingt durch die zuvor erwähnten außerordentlichen Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der M&A-Strategie einen Nettoergebnisrückgang (nach Minderheiten) auf 0,24 Mio. EUR (9M 2022: 0,46 Mio. EUR) hinnehmen müssen. Korrigiert um außerordentliche Ergebniseffekte betrug das bereinigte Konzernergebnis 0,47 Mio. EUR und lag damit leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (9M 2022: 0,46 Mio. EUR). Darüber hinaus haben sich auch deutlich erhöhte Firmenwertabschreibungen

(Goodwill-Abschreibungen), die nach HGB angefallen sind, ergebnismindernd ausgewirkt. Diese nicht-cash-wirksamen Firmenwertabschreibungen lagen in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres bei 0,89 Mio. EUR (9M 2022: 0,23 Mio. EUR).



Prognosen und Bewertung



In Anbetracht der bisherigen positiven Geschäftsentwicklung und der weiterhin hohen Nachfrage der Behörden, Unternehmen und Privatpersonen nach Sicherheitsdienstleistungen, hat das sdm-Management seine bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2023 bestätigt. Hiernach erwartet der Security-Konzern weiterhin einen Umsatz von annähernd 50,0 Mio. EUR und damit eine in etwa Verdreifachung der Umsatzerlöse im Vergleich zum vorherigen Geschäftsjahr.



Im kommenden Geschäftsjahr 2024 soll laut Unternehmensangaben die überregionale Präsenz der sdm-Gruppe das organische Wachstum vorantreiben und das erwartete starke Wachstum durch weitere Übernahmen ergänzt werden. Die Synergieeffekte innerhalb des Konzerns sollen sich ab dem kommenden Geschäftsjahr positiv auf die Ergebnismargen der Tochterunternehmen auswirken. Insgesamt soll das operative Ergebnis (EBITDA) und der operative Cashflow in 2024 weiter ansteigen und damit spürbar zur Finanzierung von weiteren avisierten Übernahmen beitragen können.



Parallel zur Bestätigung der Guidance für das laufende Geschäftsjahr und dem publizierten Ausblick für das kommende Geschäftsjahr 2024, hat der sdm-Konzern auch seine zuvor veröffentlichte mittelfristige Guidance bekräftigt. Entsprechend ist das Unternehmen weiterhin zuversichtlich, durch organisches Wachstum und weitere Überahmen, mittelfristig einen jährlichen Konzernumsatz von mehr als 100 Mio. EUR zu erreichen und damit zu einem bundesweit führenden Sicherheitsdienstleister aufzusteigen. Zur Finanzierung weiterer Akquisitionen ist laut Unternehmensangaben derzeit keine Kapitalerhöhung geplant. Neben Fremdkapital kann der sdm-Konzern nun aufgrund der deutlich angestiegenen operativen Ertragskraft auch Übernahmen zunehmend aus dem operativen Cashflow bzw. den selbst erwirtschafteten Barmittelüberschüssen finanzieren.



Vor dem Hintergrund der bisherigen positiven Unternehmensperformance, der bestätigten Unternehmensguidance und der vielversprechenden Wachstumsstrategie, bestätigen wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und auch für die Folgejahre. Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer beibehaltenen Prognosen auch unser bisheriges Kursziel von 6,90 EUR bestätigt bzw. beibehalten. In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der sdm-Aktie.





Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/28543.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 14.12.2023 (9:12 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 14.12.2023 (10:00 Uhr)

