München, den 14.6.2024 sdm SE informiert über den Geschäftsverlauf des ersten Quartals und meldet neuen Großauftrag im Millionenbereich

Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2024 Im ersten Quartal 2024 lag der aggregierte Umsatz unserer operativen Tochtergesellschaften mit Euro 8,1 Mio. auf dem adjustierten Niveau des Vorjahresquartals. Hierbei ist berücksichtigt, dass im ersten Quartal 2023 ein Sonderauftrag in Höhe von nahezu Euro 10 Mio. umsatzwirksam abgerechnet wurde. Allerdings liegt der Quartalsumsatz unter unseren eigenen Erwartungen, da sich Aufträge mehrerer Großkunden, die für die ersten Monate des Geschäftsjahrs 2024 avisiert worden waren, nicht realisiert haben. Alle Tochtergesellschaften haben im ersten Quartal positive Ergebnisse erzielt. Das aggregierte Ergebnis der operativen Gesellschaften vor Zinsen und Steuern belief sich auf TEuro 550. Euro Mio. Q1/2023 Q1/2024 sdm 4,2 3,7 RSD 0,2 0,3 IWSM 3,6 (adjustiert) 4,1 Aggregiert 8,0 8,1



Großauftrag akquiriert Für die nächsten Quartale erwarten wir auf Basis aktueller Vertragsverhandlungen höhere Umsätze als im ersten Quartal. Hierzu beitragen wird insbesondere ein neues Projekt, das ab Juni beauftragt wurde und eine Laufzeit über das Jahr 2024 hinaus hat. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnen wir aus diesem Auftrag mit Umsätzen in Höhe von ca. Euro 2 Mio. Erstmalige Erstellung eines Konzernabschlusses Die sdm SE wird wie bisher ihre Aktionäre über wesentliche Sachverhalte in der Unternehmensentwicklung zeitnah informieren. Der Halbjahresbericht der sdm SE zum 30.6.2024 wird inhaltlich analog zum Geschäftsbericht 2023 erfolgen und damit alle wesentlichen Informationen und Zahlen zur Unternehmensgruppe enthalten. Für das Geschäftsjahr 2024 planen wir, zusätzlich zum Einzelabschluss der sdm SE, die Erstellung eines Konzernabschlusses. Die Erstellung unterjähriger prüfungsfähiger Quartalskonzernzahlen wäre aus heutiger Sicht zu aufwendig und kostenintensiv.



Über sdm

Die sdm SE (ISIN: DE000A3CM708) ist die Holding der operativen Tochtergesellschaften sdm Sicherheitsdienste München GmbH, der Industrie- und Werkschutz Mundt GmbH (IWSM) und der rsd Rottaler Sicherheitsdienst GmbH.



