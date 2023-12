Die Vertex Pharmaceuticals-Aktie (WKN: 882807) ist seit geraumer Zeit nicht mehr zu stoppen. Am gestrigen Mittwoch sprang der US-Pharmawert um +13% in die Höhe und markierte ein neues Allzeithoch. In den beiden letzten Jahren hat sich der Kurs der Vertex Pharmaceuticals-Aktie nahezu verdoppelt. Was steckt hinter dieser Erfolgsgeschichte? Vertex Pharmaceuticals vorgestellt Vertex Pharmaceuticals mit Sitz in Boston ist ein US-Biopharmaunternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...