Im Auftrag der Eigentümerin, eine Firma im Bereich Kältesysteme, konnte die SPGI Zurich AG ein Gebäude in Pratteln BL an eine Familienunternehmung veräussern.Zürich - Im Auftrag der Eigentümerin, eine Firma im Bereich Kältesysteme, konnte die SPGI Zurich AG ein Gebäude in Pratteln BL an eine Familienunternehmung veräussern. Die Liegenschaft umfasst Büro- und Lagerflächen mit Tiefgarage und rund 4'500 m2 Nutzfläche. Sie befindet sich in Pratteln, dank seiner Grenznähe und hervorragender Verkehrsanbindung ein wichtiger Standort für Logistik und…

