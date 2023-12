Die Aktie der Deutschen Telekom (T-Aktie) fällt heute um rund 3% und befindet sich damit unter den Dax-Verlierern. Was ist passiert? Die Ampel-Regierung will nun auch Aktien verkaufen, um das Haushaltsloch zu stopfen. So will die Bundesregierung die Sanierung der Deutschen Bahn mit Verkäufen von Aktien der Telekom sowie der DHL finanzieren. Bei der Telekom, bei der der Bund...

Den vollständigen Artikel lesen ...