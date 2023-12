AUSTIN, Texas (IT-Times) - Der US-Elektrofahrzeug- und Batterie-Hersteller Tesla steht vor neuen Problemen in den USA und warnt davor, dass auch das Model Y in den USA weniger Steuergutschriften erhält. Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) signalisierte am 13. Dezember 2023, dass auch das Volumenmodell Model Y...

Den vollständigen Artikel lesen ...