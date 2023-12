Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank hat die Zinssätze, wie erwartet, unverändert gelassen, so die Experten von XTB.Aktueller Zinssatz: 1,75%; Prognose 1,75%; zuvor 1,75%Die SNB sei bereit, bei Bedarf am Devisenmarkt zu intervenieren. Die Inflation in der Schweiz sei im November leicht auf 1,4% gesunken, hauptsächlich aufgrund einer geringeren Inflation bei Waren und Tourismusdienstleistungen. Es werde jedoch erwartet, dass sie aufgrund höherer Strompreise, Mieten und einer Mehrwertsteuererhöhung wieder steigen werde. Die Prognose gehe von einer durchschnittlichen jährlichen Inflation von 2,1% für 2023, 1,9% für 2024 und 1,6% für 2025 aus, vorausgesetzt, der Leitzins bleibe bei 1,75%. Das globale Wirtschaftswachstum sei im 3. Quartal stärker als erwartet gewesen, wobei die Inflation in den meisten Ländern abgenommen habe und die Zentralbanken eine weitere straffende Geldpolitik pausiert hätten. Jedoch werde aufgrund weiterhin über den Zielen liegender Inflation in vielen Ländern mit einer restriktiven Geldpolitik gerechnet. Der Ausblick für die globale und Schweizer Wirtschaft bleibe gedämpft und unsicher. Der Schweizer Franken schwäche sich nach der Entscheidung ab, aber die Veränderungen seien nicht signifikant, und eine Weile später befinde sich der EUR/CHF wieder auf dem Niveau vor der Entscheidung. (14.12.2023/alc/a/a) ...

