Marinomed hat mit Favorex eine Lizenzvereinbarung zur Vermarktung eines Carragelose-Nasensprays in Malaysia, Myanmar, Thailand und auf den Philippinen unterzeichnet. Zudem erteilte das Europäische Patentamt ein Patent, das die Verwendung von Carrageen in der prophylaktischen und therapeutischen Behandlung von SARS-CoV-2-Infektionen abdeckt, wie das Unternehmen mitteilt. Darüber hinaus konnte Marinomed mit seinem neuen türkischen Produktionspartner Meksmar die Produktion von Carragelose-Lutschtabletten aufnehmen. Marinomed belieferte bereits erste Kunden mit Produkten und plant, den Vertrieb von Carragelose-Lutschtabletten in Zukunft weiter auszubauen. "Im Jahr 2023 konnten wir bereits viele gute Nachrichten für unser Carragelose-Geschäft vermelden, ...

