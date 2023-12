Fujirebio Holdings, Inc. (President CEO: Goki Ishikawa) und Sysmex Corporation (President: Kaoru Asano) gaben heute bekannt, dass sie eine Vereinbarung über die gegenseitige Lieferung von Reagenz-Rohstoffen beider Unternehmen ("die Vereinbarung") unterzeichnet haben. Die Vereinbarung basiert auf einer Grundsatzvereinbarung über die geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich der Immunoassays**1, die die beiden Unternehmen im Oktober 2023 unterzeichnet haben.

Im Oktober 2023 schlossen Fujirebio und Sysmex eine grundlegende Vereinbarung über die geschäftliche Zusammenarbeit im Bereich Immunoassay, um ihre Zusammenarbeit zu fördern, ihre globale Expansion zu beschleunigen und zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Immunoassay beizutragen. Zur Förderung spezifischer Initiativen unterzeichneten die beiden Unternehmen im November 2023 eine Vereinbarung**2 über eine Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die sich auf spezielle Reagenzien für das automatisierte Immunoassay-System der HISCL-Serie bezieht und die Entwicklung von Reagenzien für zerebral-spinalflüssigkeitsbasierte und blutbasierte Tests im Bereich der neurodegenerativen Erkrankungen, einschließlich der Alzheimer-Krankheit, umfasst.

Gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung werden Fujirebio und Sysmex gegenseitig ein breites Spektrum an Reagenzien liefern, die sich im Besitz der beiden Unternehmen befinden, vor allem Antigene und Antikörper, die die wichtigsten Rohstoffe für Immunoassay-Reagenzien sind. Dies wird die CDMO in die Lage versetzen, die Entwicklung von Reagenzien zu beschleunigen, die Kosten zu senken und den Wert der Rohstoffressourcen zu maximieren sowie ein stabiles Versorgungssystem für den künftigen weltweiten Nachfrageanstieg aufzubauen und sich auf das Risiko der Rohstoffbeschaffung im Notfall vorzubereiten.

Durch eine verstärkte Zusammenarbeit im Bereich der Reagenzien werden die beiden Unternehmen die gegenseitige Nutzung der hochwertigen Reagenzien beider Unternehmen fördern und in Zukunft weiter zusammenarbeiten, um neue Parameter und neue Technologien zu entwickeln.

*1 Pressemitteilung "Fujirebio und Sysmex schließen Rahmenvertrag über geschäftliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Immunoassays" vom 10. Oktober 2023

*2 Pressemitteilung "Sysmex und Fujirebio erweitern CDMO-Partnerschaft auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen im Rahmen ihrer Immunoassay-Kooperation" vom 30. November 2023

Über Fujirebio

Fujirebio, ein Mitglied der H.U. Group Holdings Inc. ist ein globales F&E-orientiertes Unternehmen, das kontinuierlich neue Testtechnologien für die In-vitro-Diagnostik und einzigartige Biomarker mit hohem klinischem Wert entwickelt. Unser Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, neue Werte im Gesundheitswesen zu schaffen und damit einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit und zur Zukunft der medizinischen Versorgung zu leisten.

Unsere globalen Teams in Japan, Asien, Europa und den USA konzentrieren sich darauf, unseren Kunden und Partnern Produkte mit den höchsten Qualitätsstandards zu liefern. Wir legen Wert auf Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen der Branche, die ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und wichtige Materialien gemeinsam nutzen, um diagnostische Lösungen für eine Vielzahl von Plattformen zu liefern, zu entwickeln oder herzustellen.

Für weitere Informationen über Fujirebio besuchen Sie bitte www.fujirebio.com.

Über die Sysmex Corporation

Sysmex Corporation mit Hauptsitz in Kobe, Japan, ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der In-vitro-Diagnostik. Seit seiner Gründung im Jahr 1968 hat sich Sysmex auf die Diagnostik als Kerngeschäft konzentriert und unterstützt heute die Gesundheit von Menschen in über 190 Ländern und Regionen weltweit. Sysmex schafft kontinuierlich Innovationen in der Diagnostik und darüber hinaus gemeinsam mit anderen Unternehmen einzigartige Werte in den Bereichen der personalisierten Medizin und neuartiger Behandlungsmethoden und verfolgt dabei seine langfristige Vision "Together for a better healthcare journey" (Gemeinsam für ein besseres Gesundheitswesen). Um diese Vision zu verwirklichen, identifiziert und prüft Sysmex priorisierte Ziele der nachhaltigen Entwicklung (SDGs) und Materialität (vorrangige Themen) und hält so sein Wachstum als Unternehmen aufrecht, das sowohl soziale als auch wirtschaftliche Werte schafft. Durch seine einzigartige Technologie, seine Lösungen und die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern schafft Sysmex neue Werte und erfüllt den allgemeinen Wunsch der Menschen nach einem längeren und gesünderen Leben. Für weitere Informationen über Sysmex besuchen Sie bitte www.sysmex.co.jp/en/.

