Die Corona-Pandemie hatte zahlreiche tragischen Folgen, darunter auch starke Verwerfungen an den Arbeitsmärkten.Von Shehriyar Antia, Head of Thematic Research, PGIM Die Corona-Pandemie hatte zahlreiche tragischen Folgen, darunter auch starke Verwerfungen an den Arbeitsmärkten. Innerhalb weniger Wochen mussten Hunderte Millionen Arbeitnehmer auf der ganzen Welt Einbussen hinnehmen bis hin zum vollständigen Verlust ihres Einkommens. Diese akute Krise überschattete dabei drei langfristige…

Den vollständigen Artikel lesen ...